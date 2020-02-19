Grup Avenir Türkiye Direktörü Arık: "Esas yatırım gayrimenkuldür"

Arık; "Diğer yatırım metotlarında kontrol kesinlikle sizde değil. Sert bir düşüşte ciddi zarara girebilirsiniz ama gayrimenkulde öyle bir şey yok. Yıllar da geçse gayrimenkul esas olan yerinde duracaktır" dedi.

20129 yılında başladıkları Talas 325 Projesi'nin 4. ayın içerisinde tamamlanacağını, 7 blok üretimin ise 2020 yılında devam edeceğini belirten Arık projelerin devam edeceğini söyledi. Faiz oranları ve enflasyonun düşmesiyle birlikte sektörde canlık yaşandığını aktaran Arık; "2019 yılında başladığımız ‘Talas 325 Projesi' tamamlanmak üzere. 4. ayın içerisinde yapı kullanım izni alınmış, çevre düzenlemesi bitmiş, eksiksiz bir halde 325 tane gayrimenkul vatandaşımızla buluşacak inşallah. Sorunsuz ve hızlı bir şekilde üretimini tamamlamış durumdayız. 2019 sonunda 5 bloklu 3 tane yeni projeye başlamıştık. Onların üretimi devam ediyor. Ayrıca bu yıl içinde 2 tane proje kesinleşmiş durumda, onu da inşallah yakın zamanda açıklayacağız. 2 projede toplam 7 blok üretim 2020'de devam edecek. Avenir Grup olarak ikinci yılımızda toplam 12 blokluk üretim sayısına ulaşmış olacağız. 2020'de Şubat ayındayız ama yıla çok çok hızlı başladık. Faizler ciddi anlamda 0,79'luk bir orana düşmesi sektörü çok ciddi anlamda hareketlendirdi. Proje faizleri 0,79, genel konut kredileri 0,99 hatta 0,89'luk rakamları da özel bankalar zikretmeye başladı. Faizdeki düşüş çok çok iyi, enflasyonun yüzde 10'un altına düşmesi çok etkili oldu. Bunları üst üste koyunca mevduat faizleri düşmüş oldu. Artık insanlar mevduattaki parayı yavaş yavaş gayrimenkule yatırma eylemindeler. 2020'de yaz aylarında gurbetçi vatandaşlarımız da ülkeye geldiklerinde mevduattaki faizlerini çekip gayrimenkule yönlendireceklerdir. Piyasalar çok hareketli. O kadar iyi ki mevcutta bitmiş olan stoklarımız tükenmek üzere Kayseri'de. Bu da şu anlama geliyor; yeni projeler üretilmesi lazım. 2020'nin sonuna büyük ihtimal arz talep dengesizliği olacaktır yeterli proje üretilmezse. Türkiye genelinde gayrimenkul stoğu fazla görülse de Kayseri'de gayrimenkul stoğu yetersiz kalacaktır" dedi.

"Esas yatırım gayrimenkuldür"

Döviz ve altının kontrolün elde olmadığını, ani düşüşlerle ciddi zararlar edilebileceğini söyleyen Grup Avenir Türkiye Direktörü İbrahim Arık, esas yatırımın gayrimenkul olduğunu dile getirdi. Arık; "Çok dalgalı bir süreçten geçtik. 15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan yaklaşık 3 yıllık dalgalı bir süreç. Geçen yılki kur dalgalanması çok ciddi anlamda ekonomiye sekte vurdu, güvensizlik hat safhadaydı. Faizler yüksekti, doğal olarak insanlar faize yatırdı parayı. Altına döndüler, dövize döndüler ama biz her zaman şunu söylüyoruz, esas gayrimenkuldür. Döviz, altın, faiz gibi yatırım eylemleri tamamen spekülatif. Yani spekülasyona maruz kalıyor. Dolayısıyla riskli yatırım metotları olarak değerlendiriyoruz. Vatandaşa şunu söylüyoruz, esas yatırım gayrimenkuldür. Çünkü gayrimenkul fiziki olarak elle tutulabilir bir varlıktır. En azından tapusu var, nerede olduğu belli, gözünüzün önünde. Değerinin arttığını görüyorsun. Kontrol aslında sizde. Ama diğer yatırım metotlarında kontrol kesinlikle sizde değil. Sert bir düşüşte ciddi zarara girebilirsiniz ama gayrimenkulde öyle bir şey yok. Yıllar da geçse gayrimenkul esas olan yerinde duracaktır" ifadelerini kullandı.

Yaz döneminde gayrimenkulde en az yüzde 30 zam beklediklerini o yüzden bu zaman diliminde gayrimenkul almanın daha doğru olacağını da aktaran İbrahim Arık konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Süreç olarak da tam zamanı. Geçen sene çok ciddi bir artış var. Yekünde, 15 katlı bir binada en az yüzde 50'ye varan bir maliyet artışı söz konusu. Bu maliyet artışını fiyatlara yansıtmadık. Çünkü sektör durma noktasına geldiği için yeni fiyatlar piyasada oluşmadı. 2020'de yeni piyasa oluşacaktır. Güncel maliyet yüzde 50 artacağı için fiyatlara ciddi anlamda zam bekliyoruz. Gayrimenkule en az yüzde 30 değer artışı sağlayacaktır. Bu eski bitmiş binalar için de geçerli, yeni binalar için de geçerli. Yaza doğru gayrimenkulde en az yüzde 30 zam beklentimiz var. Bu da şu anlama geliyor, tam zamanı. Yazdan önceki süreçte gayrimenkul almak doğrudur. Yoksa çok ciddi bir farkla gayrimenkul alma durumunda kalacak vatandaşımız. O yüzden tam zamanıdır."