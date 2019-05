Grup Tillo ile birlik konseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde oluşturulan Ramazan etkinliklerine birlik beraberlik mesajları ile birlikte Grup Tillo katıldı. Vatanın bölünmez bütünlüğü için duaların da edildiği konsere büyük ilgi gösterildi.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Ramazan Etkinlikler, bu kez ülkemizin önemli gruplarından Grup Tillo'yu ağırladı. Konser, grubun en beğenilen eseri olan 'Ortağız Bir Namusa' adlı türkü ile başladı. Kendilerine has ezgileri ve ilahileriyle tanınan Grup Tillo'yu çok sayıda izleyici takip etti. Grup Tillo'nun kurucusu Mustafa Kadaş, konser sırasında yaptığı konuşmada bu vatanın her karışının bir başka güzel olduğunu ifade ederek, “Kürt de olsak Türk de olsak, Arap da olsak. Her zaman beraber olduk. Bizim vatanımız birdir ve biz bu birliktelikle büyüyeceğiz. Konserler vasıtasıyla 81 ili dolaştık. Her ilimizin farklı güzelliği var. Hainler ülkemize boşuna göz dikmemişler. Ama, biz onların gözünü çıkarırız. Bizim onlara verecek değil bir karış toprağımız verecek bir çakıl taşımız yok. Vatanımızı içerden ve dışarıdan bölmek isteyenlere Allah bu mübarek günler hürmetine fırsat vermesin. Bize de akıl ve şuur nasip etsin, birlik ruhuyla birleştirsin” dedi.

Birlik beraberlik mesajlarını en güzel şekilde yansıtan 'Ortağız Bir Namusa' adlı eserle başlayan konser, istek üzerine yine bu eser ile tamamlandı. Eser; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca seslendirildi. Konser, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin beraberliği için yapılan dualarla sona erdi.