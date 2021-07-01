GSB Spor okulları ile yüzme bilmeyen kalmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında GSB Spor Okullarının açılması ile Yüzme kayıtları Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu önünde başladı.

Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayacak, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına kayıtlar başladı. İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu önünde yapılan kayıtlarda 7 - 18 yaş arası çocuk ve gençler kayıtlarını yaptırarak 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında ücretsiz olarak yüzme öğrenecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının açılması ve yasakların kalkması ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hareketliliğe başlıyoruz. Kurslarımıza başvurmak isteyen çocuk ve gençlerimiz merkezde ve ilçelerde tesislerimize gelerek kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Gsb Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Yüzme kurslarımız tamamen ücretsiz yapılmaktadır. 7- 18 yaş arası tüm çocuk ve gençlerimiz Olimpik Yüzme Havuzumuz önünden kayıtlarını yaptırabilir. Kurslarımız Covid-19'a karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek uzman antrenörlerimiz nezaretinde verilmektedir” dedi.