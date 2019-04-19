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Gübretaş Genel Müdürü Kayseri Şeker'i ziyaret etti

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ile Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti.

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ile Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.


Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Akay; Gübretaş ile 2019 yılında yapılan 29 bin tonluk Amonyum Sülfat gübresinin tedariki ve çiftçiye teslimi esnasında hiçbir aksama olmadığını ve pancar çiftçisinin mağdur edilmediğine dikkat çekerek, Gübretaş ile başlayan işbirliğinin her iki kuruma ve çiftçilere faydalı bir şekilde devam edeceğini söyledi.


Gübretaş heyetinin Kayseri Şeker'i ziyareti esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez de hazır bulundu.

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