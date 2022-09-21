Güçlükle ulaştığı sadaka kutusunu böyle çaldı

Kayseri'de şüpheli bir kişinin, içerisinde 600 TL bulunan sadaka kutusuna güçlükle ulaşarak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 10 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 7 kişinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, şüphelilerden birinin, içerisinde 600 TL bulunan sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.