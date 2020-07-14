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Gülşehir'de yüzde 20'lik zam sevinci

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir İli Gülşehir İlçe Belediyesinde arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.


Gülşehir Beldesi Başkanlık makamında yapılan törene Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hak-İş konfederasyonu Nevşehir İl Başkanı ve Öz Büro İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.


Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin bir yıllık olduğunu söyleyerek şu şekilde devam etti, “Belediye Başkanımıza ve başkan yardımcılarıma anlayışlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İmza altına aldığımız bu toplu iş sözleşmemiz iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. İşçi kardeşlerimiz de aldıkları zammı aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar “dedi.


Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi de imza töreninde bir konuşma yaparak belediyenin imkânları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, “İşçilerimiz yaz demeden, kış demeden halkımızın ferahı için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Belediyemiz için hizmet eden arkadaşlarımızın aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar” dedi.


Günün anısına Şube Başkanı Çelik Belediye Başkanı Çiftçi'ye plaket hediye etti.

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