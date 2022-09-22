Gülsoy: "Borçsuz odayız"

5 yıllık süre içerisinde odanın üye sayısında artışlar kaydettiklerini belirterek, "Bu sayının artması Kayseri ticaretinin gelişiminde önemli mesafeler sağladı. Bu süre içerisinde üye sayısında 25 bine yaklaştık. Odanın üyesinin artması Kayseri ticaretinin de arttığına yöneliktir” dedi.

KTO hizmet binasına ait borcun tamamen bitirildiğini ifade eden KTO Başkanı Gülsoy, "İçerisinde bulunduğumuz hizmet binasının borcunu bitirdik. Önceki hizmet binasını da takas yöntemi ile Büyükşehir Belediyesine verip üyelerimizin menfaati doğrultusunda şehrin uygun bir yerine Ticaret Müzesi yapma projemiz devam ediyor. İstasyon Caddesi üzerinde bir mülkümüz daha var malum. Bu iki yerimizle ilgili de yatırımcılara çağrımız olsun. Her iki konuyu bir değerlendirip netleştirdikten sonra projemizi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

"Şov yapmak bizim işimiz değil"

Zaman zaman bazı platformlarda sorunların dile getirilmediğine yönelik dedikodulara açıklık getiren KTO Başkanı Gülsoy, "Görevde bulunduğumuz dönemde sorunların yüzde 95'inde başarı sağladık. Biz yarı resmi bir meslek örgütüyüz. Biz üyelerimizin tabir yerinde ise avukatlığını yapıyoruz. Çözüm mercii elbette ki biz değiliz. Ancak sıkıntıların çözümü noktasında birinci ağızdan yetkililere konuları aktarmak gibi bir görevimiz var. Yerelde biz devreye giriyoruz. Genelde ise TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımız ile uyum içerisinde sıkıntıların çözümü noktasında yardımını talep ediyoruz. Bizim için Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımız çok büyük bir avantaj. Sıkıntıları duyurmak için bağırmak çağırmak, işin özünde şov yapmak bizim işimiz değil. Bu Ömer Gülsoy olarak benim tarzımda değil” diye konuştu.

"Siyaset üstüyüz. Kırmızı listenin karşısına kim çıkarsa rakiptir, tulum çıkartacağım"

KTO olarak siyaset üstü olduklarını ifade eden Gülsoy, "Meclis yapısını oluştururken 'bizim işimiz siyaset değil, bizim işimiz ticaret' gözüyle baktık. Ticaretin dini, dili, ırkı olmaz. Ticaret rızık kazanmak için verilen hizmettir. Bizim meclisimize baktığınızda toplum tarafından kabul görmüş her siyasi partiden arkadaşlarımız var. Hiç kimseyi ayırmadık. Biz ayıran ve kayıran taraf olmadık. Biz siyaset üstüyüz. Bizim gayretimiz ticaret. Cengiz Hakan Arslan bizim meclis başkanımız. Yine benim komitemde yine bizimle birlikte sıkıntısız çalışıyoruz. Siyasete bulaşmadan iş dünyasını nasıl bir üst lige taşırız kaygısındayız. Komitelerde işini en iyi yapanı seçmeye çalışıyoruz. Hangi ilden olduğu, hangi siyasi partiden olduğu önemli değil. Bu şehre hizmet eden, bu şehirden hizmet alan kim ise bu memleketin çocuğudur. Birkaç kişi çıkıp farklı şeyler söylüyor. Bunlar fitneden başka bir şey değil. Fitne fesat seçim sürecinde maalesef gündeme geliyor. Bizim Kayseri Ticaret Odasında 41 meslek komitemiz var. Bu 41 meslek komitemizin tamamında bizim çalışan arkadaşlarımız var. Bu 41 komite içerisinde bizim oyumuzun rengi kırmızı. Komitelerin 10-11'inde 'bağımsız çıkacağım' diyen arkadaşlar var. Ben Ömer Gülsoy olarak kimseye çıkma demem. Bizim 25 bin üyemizin içerisinde 16 bininin seçme ve seçilme hakkı mevcut. 'Ben de aday olacağım' diye çıkan olabilir. Bizim oyumuzun rengi olan kırmızı listenin karşısına kim çıkarsa bu bizim rakibimizdir. Kardeşim de olsa rakibimdir. Oradan seçilmiş gelmiş ve beni destekleyecekse de istemem. Desteklemesin. Beni bilen bilir. Ben bu seçimden tulum çıkartacağım. 41 listenin tamamını alacağım. Geçen 4,5 yıllık süre içerisinde nasıl birlik ve beraberlik içerisinde hizmet ettiysek yine başarılı bir dönem geçireceğim" ifadelerini kullandı.

"Kendi listemin karşısına niye aday çıkartayım"

Seçim döneminde çıkan dedikoduların anlamsız olduğunu ifade eden Gülsoy, "Burada bir huzur hakkı yok, burada bir maaş yok. En iyi kim hizmet edecekse o seçilsin. Kayseri Ticaret Odasında çalışan personelin haricinde hiç kimsenin hiçbir geliri yok. Her platformda söylüyorum. Bizim listemizin rengi kırmızı liste. Kırmızı listemizin dışında kim seçilirse seçilsin. 'Seni destekleyeceğim' diye gelen olursa açık söylüyorum, desteklemesin. Çünkü komiteden bizim rakibimiz olarak çıkmışsınız. Ben burada 4,5 yıldır görev yapıyorum. Ne bu 41 komiteden yola çıktığım arkadaşlarımı yolda bırakırım ne de arkadaşlarımın bana ihanet edeceğini düşünürüm. Kim seçilirse seçilsin hepsini bağrımıza basarız ama bizim listenin karşısına kim çıkarsa rakibimizdir. Ben kimseyi kendi listemin karşısına çıkarmam. Niye kendime rakip çıkartayım" diye konuştu.

Kooperatif konusu

Pandemi döneminde kendisi ile görüşerek ekonomik zorluklar sebebiyle ayrılmak isteyen kooperatif üyelerinin bulunduğunu, bu üyelerin tamamına yardımcı olduklarını belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, kooperatif konusunun Kayseri Ticaret Odası ile bağı olmamasına rağmen sanki yan kuruluşu gibi algılandığını söyledi. Başkan olarak seçildikten 1 yıl sonra kooperatifin yönetimine aday olduklarını ifade eden Gülsoy, "Orada da görev verildi ve görev yapmaya başladık. Üyelerimizle görüşmeler neticesinde üyelerin dükkan taleplerinin ağırlık bastığını gördük ve kararımız bu yönde oldu. Araştırmalarımız sonucunda Kayseri merkezine 13 kilometre uzaklıkta bir yer bulduk. Burası ile ilgili olarak da yaklaşık yüzde 80'lik bir yol aldık. Bulduğumuz ve mera vasfını yitirmiş bir arazi bulduk. Buranın mera alanından çıkartılması en az 5 yıl alacak bir süreci kısa bir sürede hallettik. Şu anda bu konuyla ilgili top Büyükşehir Belediyesinde. Başkanımızda ve orada bulunan arkadaşlarımız bizlere yardımcı oluyorlar. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tapusunu kooperatif adına almış olacağız. Sonrasında proje çalışmalarına başlayacağız. Maalesef üyelerden pandemi döneminde ayrılanlar oldu. Sayımız şu anda 2 bin civarında" şeklinde konuştu.