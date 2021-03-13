Gülsoy: “Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, mesleğine olan inançla her türlü zorluğun üstesinden gelen, hastalarının sağlığını, kendi yaşamlarının önüne koyan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan KTO Başkanı Gülsoy, sağlığın ve tıbbın öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığı bu salgın döneminde her türlü riski göze alarak mesleğini icra eden tüm sağlık çalışanlarının birer kahraman olduğunu ve hakkını ödemeyeceğimizi ifade etti.

Sağlık çalışanlarının zor bir yıl geçirdiğini ve geçirmeye devam ettiğinin altını çizen Başkan Gülsoy, açıklamasında şunları söyledi:

“Dünyayı yakıp yıkan Covid-19, sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimize gösterdi. Dünyanın birçok önemli kentinde hayat durma noktasına geldi. İnsanlar dışarıya çıkmaz oldu. Bilinmezlik kaygı oluşturdu, hayatlarımız hatta hayallerimiz değişti. Okulların tatil edildiği, Alışveriş Merkezlerinin çalışma saatlerinin kısıtlandığı, toplantıların iptal edildiği günlerde dahi hastaneler hizmet vermeye devam etti. Tüm sağlık çalışanları her türlü riski göz önüne alarak, insan sağlığı için durmak ve yorulmak bilmeden çalıştı. Hayatımızın her alanında olduğu kadar, bilhassa Covid 19 süresince halkımızın kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarında canlarını hiçe sayarak görevlerini yerine getiren, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini özverili bir şekilde yerine getiren sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. Pandemi döneminde 1 yıl boyunca 375 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Covid -19 nedeniyle yaşam mücadelesini kaybeden birçok sağlık çalışanını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İnsan hayatındaki en önemli unsurun sağlık olduğunu daha iyi anladığımız bu pandemi döneminde kahraman sağlık çalışanları hep birlikte alkışladık. Birlik olduk, tek yürek olduk, hep birlikte mücadele etmeyi öğrendik. Öğrenmeye ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Salgın dönemi geride kalsın diye ‘Maske, Mesafe, Hijyen ‘tedbirlerini sürdürerek, hep birlikte korona virüse dur diyeceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Covid - 19 ve benzeri tüm salgınlarda kahramanca savaş veren, fedakârlıklarıyla ve cesaretleriyle ülkelere nefer olan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum.”