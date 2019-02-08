‘Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi' ve ‘Tüketici Ödülleri' bilgilendirme toplantısında konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy “Tüketici ödülleri uygulamasını önemli buluyor, destekliyoruz” dedi.

Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi' ve ‘Tüketici Ödülleri' Bilgilendirme Toplantısı, KTO'da düzenlendi. Toplantıda bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Sistem, genel itibariyle üreten ve tüketen olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bizler, üretici olmamızın yanı sıra hepimiz birer tüketiciyiz. Dengeyi sağlayacak her iki önemli unsura da çok önemli görevler düşmektedir. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak tüketim yapısını oluşturmak için bilinçli tüketim anlayışını kazanmamız şarttır. Üreticinin ürün kalitesi kadar, tüketici olarak bireylerin de, ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam düzeylerini yükseltebilmek ve bunu koruyabilmek için söz konusu kaynakları kullanmada bilinçli olmaları zorunluluğu vardır. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'nın, hem üreticiyi hem de tüketiciyi teşvik edici “tüketici ödülleri” uygulamasını son derece önemli buluyor, Kayseri Ticaret Odası olarak destekliyoruz. 22 yıldır devam eden tüketici ödüllerinin verileceği 6 alanın içeriklerine baktığımızda Kayseri'den birçok firmamızın nitelik itibariyle bu dallarda yarışacak düzeyde olduğuna inanıyoruz. Bu yıl ki ödül töreninde Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı en az bir üyemizin isminin zikredilmesi, bizleri mutlu eder” ifadelerini kullandı.

Tüketicinin haklarını koruyan firmalara teşekkür eden Gülsoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Korunmayan Tüketici Korumasız Ağaca Benzer, Bir Gün Kurur Gider” sözünü hatırlatarak, bu doğrultuda hareket ederek tüketicinin haklarını gözeten tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Bu konuda söyleyecek çok şey var fakat işi uzmanlarına bırakmak gerektiğini düşünüyorum. 15 Şubatta son bulacak başvuruların şartlarına ilişkin detaylı bilgilendirmeyi yapacak olan uzmanlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.”