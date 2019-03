Gülsoy: “Ülkemizin savunma sanayisine daha fazla katkı vermek istiyoruz”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ‘Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayi'nin Gelecekteki Yeri' konulu panelin ardından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin savunma sanayisine daha fazla katkı vermek istiyoruz” dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımı ile düzenlenen ‘Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayii'nin Gelecekteki Yeri' Panelini değerlendirdi. Program sonrasında salondaki Kayserililerin yüzlerinin güldüğünü ifade eden Başkan Gülsoy, “Böylesine önemli bir toplantıya, Oda olarak ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyorum. Jeopolitik ve stratejik olarak önemi çok büyük olan Anadolu coğrafyasını gelecek nesillerimize müreffeh bir halde bırakmak için; ekonomik, kültürel ve siyasi yönden güçlü olmamız lazım. Şüphesiz bunlardan daha önemlisi güçlü, etkili bir orduya, dolayısıyla savunma sanayine ihtiyacımız olduğu muhakkak. Bugün savunma sanayide gelinen nokta her ne kadar iyi olsa da, bizler için yeterli değil. Daha iyi duruma gelebilmek için yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Bu kapsamda Kayseri her haliyle Hükümetimizin başlattığı Milli Savunma Sanayi'ne katkı verecek şehirlerimizin başında gelmektedir. Bulunduğu yer, ulaşılabilirlik indeksi, 4 üniversitesi, her türlü altyapısı ve hepsinden de önemlisi müteşebbis, ahlaklı, çalışkan insan kaynağına sahip olan şehrimiz Bakanımızın da desteği ile mutlaka savunma sanayinden hak ettiği payı almak istemektedir. Gerçekleştirilen programda bunları dile getirerek, Sayın Bakanımızdan, Kayseri'nin savunma sanayi konusundaki çalışmalara dâhil edilmesi hususunu özellikle talep ettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'da bu konuda Kayseri'nin pastadan hak ettiği payı alması gerektiğini vurguladı. Bakanımızda taleplerimizde haklı olduğumuzu söyleyerek Kayseri'nin savunma sanayii'deki yerinin daha da iyi olacağına inandıklarını belirtti” diye konuştu.

Programın ardından “Millileştirilecek Malzemeler Sergisi”nin açılışının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy; “Yine Bakanımızın teşrifi ve değerli protokolümüzün katılımıyla gerçekleştirilen sergide millileştirilecek ürünleri inceleme fırsatı yakaladık ve bir kez daha gurur duyduk. Son yıllarda yapılan çalışmalarla savunma sanayimizde millileşme konusunda sağlanan başarımız taktire şayandır. Bu konuda da başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ı canı gönülden tebrik ediyorum, Rabbim çalışmalarında kolaylıklar versin” ifadelerini kullandı.