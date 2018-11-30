Gülsoy, yangında kül olan Kerkük Kayseri Çarşısı'na sahip çıktı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Irak'ın Kerkük kentinde 4 gün önce çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve kentin ekonomisine büyük katkı sağlayan Osmanlı mirası, tarihi Kayseri Çarşısına sahip çıkarak, çarşının restore edilmesi için üstlerine ne düşerse yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı, 4 gün önce çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri adını taşıyan çarşının kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, çarşının yeniden restore edilip ticarete kazandırılmasını istedi.

Kayserili iş adamları olarak çarşının restore edilmesinde kendilerinin üstüne düşecek ne varsa yapmaya hazır olduklarını kaydeden Gülsoy, "26 Kasım'da Kerkük'teki Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ecdadımızın imzasını ve Kayseri Kapalı Çarşısı imzasını taşıyan çarşımızda yangın çıktı. Özellikle Türkmen esnafların yoğunlukla bulunduğu bir çarşıdır. Bu çarşı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Buraya sahip çıkılmasını istiyoruz. Biz üzerimize düşen görev ne varsa onu yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde TİKA veya başka bir birimle buranın tekrardan restore edilip yeniden hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Çünkü bizim ismimizi silmeye çalışıyorlar. Ecdadımızın orada yaptığı ve 1 yılın 365 gününü temsil eden 365 esnafın bulunduğu, 24 saat çalışır durumda olduğu için 24 sokağın olması ve haftanın 7 günü açık olduğu için 7 kapısının olması gibi özellikleri taşıyan bu güzel çarşının, özellikle Kayseri adını taşıyan çarşının yeniden imara açılmasını istiyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak üzerimize düşen göre neyse, onu da yapmaya her an hazırız. Yeter ki ecdadımızın eserleri yine orada yaşasın, oradaki bayrağımız dalgalansın" ifadelerini kullandı.

"Tarihimize sahip çıkmamız gerekir"

Tarihe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan KTO Başkanı Gülsoy, "Bizim bu eserlerimize ve tarihimize sahip çıkmamız lazım. 1855 yılında Namık Paşa tarafından yaptırılan bu esere sahip çıkmamız bizim boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Buna da hassasiyetle yaklaşıyoruz. Özellikle Türkmen kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın bulunduğu yerde bu yangının çıkmasında soru işaretleri vardır. Sebebinin ne olduğu halen belli değil ama araştırılıyordur. Sebebi de ortaya çıkacaktır. Bizim izlerimizi yok etmeye çalışıyorlar. Ecdadımızın izlerini yok etmeye çalışıyorlar. Bizde bunu kabullenemiyoruz. Osmanlı'mızın ve ecdadımızın izlerini kimsenin silmesine müsaade etmemeliyiz. Eğer tarihimize sahip çıkmazsak, orada bizi temsil edecek oradaki isimlerimizi silmeye çalışırlarsa, bu bizim için bir ayıptır" şeklinde konuştu.