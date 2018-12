Gülsoy'dan ‘'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı

yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

5 Aralık'ın, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ve yaşanan problemlere çözümler bulunması açısından önemli bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer vermiştir:

“Türk toplumunun kalkınmasının, Türk kadının kalkınmasına bağlı olduğuna inanan Mustafa Kemal Atatürk'ün çabaları sonucu, Türk kadını genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Birçok Avrupa ülkelerinden önce bu hakka kavuşan Türk kadını tarihimiz boyunca, yaşamın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumluluğu paylaşmış, özellikle Kurtuluş Savaşının her döneminde aktif rol oynamış, cesareti ve fedakârlığıyla adını tarihe yazdırmıştır.

Toplumun her alanında söz sahibi olarak hayatın ayrılmaz bir parçası olan kadınlar, el attıkları işlerde başarılara imza atmaktadır.Varlıklarıyla toplum yapımıza şekil veren kadınlar bugün; bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat, ve daha bir çok alanda başarılarıyla kendilerinden söz ettirmektedirler.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkûmdur" sözünü hatırlatarak ülke olarak dahamüreffeh bir yaşam standardına kavuşmamız için kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta daha fazla yer almasını sağlamamız gerektiğini belirtmek isterim. Kadınların özellikle girişimcilik konusunda cesaretlendirilmesi, iş dünyasındaki paylarının artırılması gerektiğine inanıyorum. Üreten kadın, emek veren kadın daha güçlü kadın daha güçlü toplum demektir. Güçlü toplumlar ise güçlü ve umut dolu yarınlara işarettir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, sağlıklı, başarılı, mutlu bir gelecek diliyorum. ”