İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gültepespor deplasmanda kazandı

Gültepespor, ligin 9.

haftasında deplasmanda oynadığı maçta güçlü rakibi Tomarza Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü.


Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda zirveyi yakından ilgilendiren önemli karşılaşmada Tomarza Belediyespor ile Gültepespor Tomarza İlçe Stadında karşı karşıya geldi.


Büyük mücadeleye sahne olan zorlu doksan dakikanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Tomarza Belediyespor ve Gültepespor galibiyet için gol aradı. Deplasmanda oynayan Gültepespor 85.dakikada Ünal Narinç'in golü ile 1-0 öne geçti. Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Gültepespor skoru korudu ve sahadan 3 puanı tek golle aldı. Gültepespor aldığı bu kritik 3 puanla puanını 19 yaparken, sahasında mağlup olan Tomarza Belediyespor ise 15 puanda kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.