Gültepespor liderliğe yerleşti

hafta maçları sonunda B Grubu'nda Gültepespor 9 puanla liderliğe oturdu.

Lige iyi bir başlangıç yapan Gültepespor, oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Rakip kalelere 7 gol atan, kendi kalesinde ise hiç gol görmeyen Gültepespor, 9 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Gültepespor Antrenörü Ahmet Duman, “Uzun süren çalışma ve antrenmanların meyvesini sahada terimizi dökerek almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek vaat eden futbolcularımızla ligde kaliteli futbol izleterek yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.