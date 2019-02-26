Gümrük kaçağı telefonları gizli bölmelere zulaladılar

Kayseri'de polis ekiplerinin Suriye uyruklu şahısların işyerine düzenlediği operasyonda, gizli bölmelere zulalanmış çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı telefon getirdikleri tespit edilen şahısları takibe aldı. Suriye uyruklu şahısların bulunduğu Küçükmustafa Mahallesindeki 2 ayrı işyerine mahkeme kararına istinaden operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı zula tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 27 adet akıllı telefon, kayıt dışı kaçak telefonlara İMEİ kopyalamasında kullanılan bir adet laptop bilgisayar ve bir adet sim kart el geçirdi.

Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Suriyeli 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.