Gündüz projelerde, akşam kırsalda

Gündüz yatırım ve projelerin takibini sürdüren Başkan Yalçın akşam da kırsalda vatandaşlarla bir araya geliyor.

Talas'ın kalkınması için gece gündüz demeden 24 saat çalışan Başkan Yalçın, gündüz mesaisini yatırım ve yürütülen projelerin başında geçirirken, diğer yandan da akşam saatlerinde vatandaşlarla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Bir yandan yatırım ve hizmetlerle ilgilenen Başkan Yalçın, diğer yandan ise haftanın iki günü esnaf toplantıları gerçekleştirip, ayrıca kırsal mahalleleri ve vatandaşları ziyaret ediyor. Sık sık mahalleleri gezen Başkan Yalçın en son kırsal mahallelerden Mengücek'e akşam ziyareti gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluştu. Muhtarlık binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Yalçın, bir yandan vatandaşları dinlerken, diğer yandan sıcak çay eşliğinde sohbet edip Talas Belediyesinin yatırım ve projelerini anlattı.

Bölgede yapılması gereken çalışmalar hakkında bizzat vatandaşlarla konuşan Başkan Yalçın, “Allah huzurumuzu, dirlik ve düzenimizi bozmasın. Bize de çalışmak ve dua etmek düşüyor. Allah sizden razı olsun. Çalışmalarımızda bizlere yol gösterici oluyorsunuz. Hep birlikte kalkınmak için çalışmalar yürütüyoruz. Sizlerin görüşleri bizim için çok kıymetli. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapan sizsiniz. Pandemide gıdanın yani tarım ve hayvancılığın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu nedenle sizlerin önemi çok büyük. Allah emeklerinizi zayi etmesin, dünya ve ahiret mutluluğumuzu daim etsin. Hep birlikte eldeki imkânlarla mutlu olmanın yollarını arıyoruz.” diye konuştu.