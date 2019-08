Gurbetçi Bünyanlılar Buluşmaya Devam Ediyor

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen, Yağmurbeyli Pilav Şenliği ve Hemşehri Buluşması yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Doç.Dr. Havva Talay Çalış, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Yağmurbeyli mahalle muhtarı Ömer Mutlutürk programın hazırlanmasında emeği geçen ve programa katılan herkese teşekkür etti.

Bünyan belediye Başkanı Özkan Altun ise," Avrupa ve Ülkemizin dört bir köşesinden bir araya gelerek sıla-i rahim yapan vatana hasretini gideren, sizlerle bu güzel buluşmada beraber olmaktan şeref duyuyorum. Aramızdaki bağları güçlendirme, çocuklarımıza ve gençlerimize örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatma ve aktarma adına bu tür etkinlikleri oldukça önemsiyoruz. Bünyan Belediyesi olarak bu tür etkinliklere elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye de her zaman devam edeceğiz. İnşallah ilerleyen yıllarda daha geniş katılımlı ve daha kapsamlı buluşmaları birlikte organize edecek vatan topraklarında Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında bir araya geleceğiz" dedi.

Bünyan'da uyum içinde bir çalışma sergilendiğine dikkat çeken Altun şunları kaydetti;

" Biz ne zaman destek istesek Yağmurbeylili değerli kardeşlerimizi yanımızda gördük. Yağmurbeyli her zaman üzerine düşeni yaptı. Şimdi inşallah sıra bizde. Sağ olsun Yağmurbey de çalışkan ve işin ehli genç bir muhtar kardeşimize sahibiz. Kendisi her türlü ihtiyaçta bizimle iletişim halinde. Bizlerde gerekli fizibilite çalışmalarımızı yaptık eksiklerimizi ve sizlerin beklentilerini yekinen biliyoruz.Mahallemizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda inşallah tüm eksiklerimizi birlikte kısa sürede tamamlayacağız. Sağ olsunlar İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve teşkilatımız her daim yanımızdalar desteklerini her zaman üzerimizde hissediyoruz. Allah razı olsun hangi taleple gittiysek elimizi boş çevirmediler. Bu günde Yağmurbeylimizde bizleri yalnız bırakmadılar. Kendilerine ilçemize ve Yağmurbey mahallemize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Böyle güzellikler içerisinde her zaman bir arada olmayı bizlere nasip eylesin. Değerli hemşehrilerim kıymetli misafirlerimiz hepinizi bir kez daha muhabbetle selamlarken, Başta Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Sayın Mustafa Çalış ve kıymetli eşleri 25. Dönem Kayseri Milletvekili Doç.Dr. Havva Talay Çalış olmak üzere bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese canı-ı gönülden teşekkür ediyorum. "

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış ise hemşehrileriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek Bünyan ve Yağmurbeyli için her zaman üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

Organizasyondaki geniş katılıma dikkat çeken AK Parti Kayseri İl Başkanımı Şaban Çopuroğlu,"Muhteşem katılımla gerçekleştirilen organizasyonda bizleri güler yüzleri ve samimiyetleri ile karşılayan kıymetli hemşehrilerimize hasseten teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da "Yıllardır süren bu güzel buluşmanın sebebi hasret giderme ve kaynaşma. Sıla hasreti çeken hemşehrilerimiz akrabaları ile yıllardır bu güzel etkinlikte bir araya geliyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Programa katılan protokol üyeleri vatandaşlarla tek tek yakından ilgilenerek sohbet ettiler.