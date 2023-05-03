Gürcan'dan muhalefete: “Bu anlayış Türkiye'nin karanlık yüzünü gösteriyor”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, gündeme ilişkin yaptığı açıklamasında muhalefetin iktidara gelince TOKİ'yi kapatma söylemlerine karşı, “Bu anlayış Türkiye'nin karanlık yüzünü gösteriyor” dedi.

Kayseri'de 5. Organize Sanayi Bölgesi'nin Sultansazlığı Milli Parkı'nın ÇED olayına takıldığını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, “5. Organize sanayiyi kurmak için adım attık. Belediye başkanı yer tespiti yaptı ama Sultansazlığı'nın ÇED olayına takıldı. Buranın ÇED'ini çözemeyeceğimize göre daha uygun bir arazi üzerinde bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bana göre yapılması lazım ama bundan önce tekrar teşvik bölgesi olarak tespit edilmesi lazım. Buda TÜİK verileri ile tespit ediliyor. Önümüzdeki günlerde yeniden bir değerlendirme isteyeceğiz. Onunda yükseltilmesi gerekiyor. Geri kalmışlık oranının tam belirlenmesi lazım. Kayseri'de şuanda 2'inci, Gaziantep 4'üncü teşvik bölgesinde. 5'inci OSB konusu rafa kalkmadı. Arsa bulunması gerekiyor. Develi'ye mutlaka yapılması gerekiyor. Develi'nin sanayisinin bitmiş durumda. Kimse gelip Develi'ye yatırım yapmaz. OSB çalışmasının mutlaka yapılması gerektiğine inanıyorum. Bir sıkıntı olacağını da zannetmiyorum. Elimizde dosyalarımızda var. Kısa süre içerisinde çıkartacağız. Şu anda zaten Kayseri'de birçok yatırımcı sıra bekliyor” dedi.

“Tarımsal üreticiye 3,7 milyar TL kredi kullandırdık”

Gürcan, Kayseri'de tarımsal üreticilere 3.7 milyar liralık hazine destekli kredi kullandırdıklarını söyleyerek, “Kayseri'de tarımsal üretimi artırmak için 2022'de Kayseri'deki 13 bin 126 tarımsal üreticimize yaklaşık 3.7 milyar liralık hazine destekli kredi kullandırdık. 2023'ün Ocak, Şubat ve Mart döneminde 6 bin 312 üreticimiz 1.4 milyar kredi kullanılmış. Ziraat Bankası bu konuda çiftçimize çok büyük destek oluyor. Bu kredilerin büyük bir çoğunluğunun faizini hazine karşılıyor. Bazılarını yüzde 50, bazılarını yüzde 100'e kadar. Tarlanıza GES kurmak istiyorsanız, bununla ilgili 7.5 milyona kadar kredi veriyoruz. Bir yılı geri ödemesiz, geri kalanı 7 yıla vadeli ve sıfır faizli. Bunun faizini tamamını devletimiz karşılıyor. 2023'ün Ocak, Şubat ve Mart döneminde 6 bin 312 üreticimiz 1.4 milyar kredi kullanılmış. Ziraat Bankası bu konuda çiftçimize çok büyük destek oluyor” ifadelerini kullandı.

Havaalanı inşaatının seçimden sonra hizmete gireceğini söyleyen Gürcan, “Havaalanı inşaatının hızlıca bitirilmesi için ödeneğini hızlandırdık. Şuanda bitmek üzere ve açılabilir ama tam sisteme girmeyeceği için seçim önce bunu yapıp da aksamalar olmaması için seçim sonrasına bıraktık. Seçimin hemen akabinde açılacak. Ödeneğinde hiçbir sıkıntı yok. Şuanda Hazine ve Maliye noktası her noktada destek verebilecek durumda. Önümüzdeki dönemde ne destek gerekiyorsa hükümetimizden alırız” dedi.

“Tarıma Dayalı İhtisas OSB yapıma girdi”

Gürcan, Kayseri'nin hibe olarak AB tarımsal destek kredi ve hibe çerçevesine alındığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas OSB'miz onaylandı ve yapıma girdi. Kayseri tarımsal destek kredisi çerçevesine girdi. Daha önce bu yoktu. Şuanda hibe olarak Kayseri'mizi AB'nin tarımsal destek kredi ve hibe çerçevesine alındı. Bu bizim için çok önemlidir. Daha önce Kayseri bunun haricindeydi. Bunu da sağladık. 2021 yılında 2004'e göre sanayi sektörünün ilimizin milli gelir içindeki payı yüzde 27'den yüzde 36.8'e çıkmış. Kayseri'miz ihracatını 2002'ye göre 11 kattan fazla artırarak 3.9 milyar dolara ihracatını yükseltmiş. Üreticimiz ürettiği ürünü Mersin Limanına tırlarla yollamak zorunda kalıyor. Burada da bizden demiryolu ile ilgili bir çalışma bekleniyor. Mevcut Kayseri Mersin demiryolunun yanına taşımayla ilgili bir demir hattının döşenmesi de bizim için çok önemlidir.”

“İstihdamı çeşitlendirme çalışmalarımız olacak”

Kayseri'de istihdamı çeşitlendirmek için çalışmalarının olacağını söyleyen Gürcan, “Mersin demiryolunun yanına taşımayla ilgili demir hattının yapılması ve teşvik bölgesinin yükseltilmesiyle ilgili adımların atılması önceliğimiz olacak. Çiftçimizin ve köylümüzün ihtiyaçları ile ilgili zaten hükümetimizi birçok desteği var ve bunların hayata geçirilmesi takibimizde olacak. İstihdamı çeşitlendirme açısından çalışmalarımız olacak. Kayseri sanayisi mobilya sektörünün kümelendiği ve mobilya sektörünün ağırlıklı olduğu bir sanayi. Hulusi Akar bakanımla beraber Kayseri'nin savunma sanayiinde daha yatırım alan bir il olması hedefimiz. Biz halkımızla beraber onlardan istek ve talepleri doğrultusunda onları süzerek ve öncelik göstererek hayata geçirilmesi için gayret sarf edeceğiz” dedi.

“Bu anlayış Türkiye'nin karanlık yüzünü gösteriyor”

Muhalefetin iktidara gelmesi halinde TOKİ'yi kapatacağı söylemlerinin Türkiye'nin karanlık yüzünü gösteren zihniyeti gösterdiğini söyleyen Gürcan, “İş yapmak istemezsen TOKİ'yi de kapatırsın, İHA'ya SİHA'ya da dokunursun, Togg'u da kapatırsın. Ben tavsiye ediyorum Avrasya'yla Marmara Tüneli'ni de doldursunlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de 2 taraftan kapatsınlar. Yani bu anlayış tabi ki Türkiye'nin karanlık yüzünü gösteriyor. Bu güne kadar siyasette hiçbir başarısı olmayan, hizmeti olmayan bir anlayış yapılan her işi aşağılamak, onları küçük düşürmek ve yokmuş gibi göstererek sanki geldiklerinde çok büyük işler yapacaklarmış gibi davranıyorlar. Baktığımızda karşımızdaki Millet İttifakı ve onun ortağı HDP'nin bütün amacı Tayyip Erdoğan gitsin, isterse Türkiye yangın yerine dönsün. Zaten TOKİ'yi kapatacağım mantığı da bu” ifadelerini kullandı.

“Soğan saksıda yetişir ama Togg zahmetle üretiliyor”

Gürcan, soğanın fiyatının hasattan sonra düşeceğini ve Togg ile aynı kefeye koyulmaması gerektiğini söyleyerek, “Şimdi 30 TL'ye soğan yok. Zaten soğan Adana'da geçtiğimiz hafta hasadı başladı. İlk turfanda soğanımız 7,5 liraydı, arkasından 1 hafta yağmur yağdı. Çok bereketli rahmet yağdı ve o süreçte soğanları toplayamadılar ama şimdi soğan hasadı başladığında önümüzdeki haftalarda soğan 7,5 liraya kadar düşecek. İsteyene de bol bol verebiliriz. Soğan dediğiniz saksıda da eksen yetişiyor ama bir Togg aracı çok büyük emek ve zahmet ile üretiliyor. Biz Togg'la soğanı aynı kefeye koyamayız. Bir yanda Togg'u üreten bir zihniyet var. Bir yanda soğandan medet uman bir muhalefet var. Soğanın fiyatından vatandaşımız belki etkilenmiş olabilir ama üretiyoruz geliyor. Geçen yıl 225 TL'ye kadar çıkan Ayçiçek yağı bugün 135 TL marketlerde. Ne oldu neden düştü? İnsanları neden paniklendirdiniz? Bütün hayatımız Ayçiçek yağı olmuştu” dedi.

“Kasamızda paramız var”

Ekonomi ile ilgili bir sıkıntı olmadığını ve kasada para olduğunu söyleyen Mahmut Gürcan, “Türkiye bana göre bir ekonomik kriz değil bir hayat pahalılığı yaşadı. 2021'in Kasım ayından sonra özellikle pandemi süreciyle birlikte artan tedarik zincirinin kırılması, üretimlerin düşmesi. Dünyada 2 yıl bir pandemi süreci yaşadık. Millet evinden çıkamadı, ülkesinden çıkamadı. Çin hepten kapandı ve bütün tedarik zinciri kırıldı. O süreçte bütün dünyadaki emtia fiyatlarında ciddi bir artış olmuştu o artışla beraber de o süreci yaşadık. Doların da Türkiye'de artmasıyla beraber biz o hayat pahalılığını 2 misli yaşadık ama Türkiye'de bir kriz olmadı. O süreçte dahi biz hiçbir zaman bir ekonomik kriz yaşamadık. O süreçte dahi herkes yatırım yapmak istiyordu, vatandaşımız kredi ile makine alıp iş gücünü geliştirmek istiyordu. İhracatımız 2022'nin her ayında geçtiğimiz yılın üstünde rakamlarla ihracat artışları yaptık. Orada her ayımız yeni bir rekordu. 256 milyar dolara çıkan bir ihracatımız oldu. Bu rakam 2021'in Mayıs ayında 165 milyar dolardı. Hiçbir sıkıntımız yok. Özellikle bizim geçmiş zamanda vergi gelirimiz çok yüksek oldu. Biz 2021 yılında yaklaşık 196 bin mükellefimizi ziyaret etmişiz. 2022'de 1 milyon 200 bin mükellefimizi yerinde ziyaret ettik. O yüzden geçtiğimiz yıl çok ciddi vergi gelirlerimiz oldu. Bu gelirlerimizi de çok düzenli kullandık. Özellikle 2022 yılında enerjiye çok ciddi bir para verdik. 2021 yılında 20 milyar dolar verdiğimiz enerji ithalatımıza 2022'de 100 milyar dolar verdik. Ekonomimizle ilgili hiçbir sıkıntımız yok, inşallah önümüzdeki süreç daha da iyi olacak. Kasamızda da paramız var elhamdülillah” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonun yıl sonunda 20'li rakamları göreceğine inanıyoruz”

Enflasyonun yıl sonunda 20'li rakamları göreceğini ve daha da düşeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Mahmut Gürcan, “Enflasyonda tahminde bulunmam doğru olmaz çünkü düşecek. Piyasaya da baktığınızda herkes fiyatların geri düştüğünü söylüyor. Demir hurda fiyatları geçtiğimiz yıla göre ciddi düştü. Benim tahminimce de geçtiğimiz aydan daha düşük bir enflasyon rakamı ile karşılaşacağız. Enerjimiz düşüyor, elektrikte düşüş var. Tütün ve alkolde hiçbir zam yapmadık, gıdada fiyatlar gayet normal gidiyor hiçbir artış yok şu anda. Bana göre bu ay enflasyonumuz daha da düşük çıkacak diye tahmin ediyorum. Sayın bakanımız da sık sık söylüyor, inşallah yıl sonuna 20'li rakamları göreceğiz ve daha sonra da tekli hanelere ineceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.