Gürdoğanlar Ortaokulu'ndan Bilim Fuarı

TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programları” kapsamında, Hacılar Gürdoğanlar Ortaokulu'nda Bilim Fuarı düzenlendi.

Gürdoğanlar Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen ve 20 projenin sergilendiği fuara, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Gürdoğanlar Ortaokulu 5 ila 8'inci sınıf öğrencilerinin kendi imkânları ve hayal güçleri ile hazırladıkları projeler katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, Kaymakam Sezen ve Başkan Özdoğan da, öğrencilerin bilim atölyelerinde hazırladığı 20 projeyi tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan burada yaptığı açıklamada, “Bizdeki bilim faaliyetlerinin, eğitime, öğretime verilen katkıların meyvelerini burada görmüş bulunuyoruz. Çocuklarımıza her alanda; fen, sosyal, biyoloji, matematik branşlarında eserlerini icra ettiklerini gördük. Kodlamadan tutunda tarihimize ışık tutan bizi biz yapan değerler ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Duyarlılık çok önemli. Geçmişimizi bilmeden geleceğimizi inşa edemeyiz. Geçmişimizden aldığımız güçle, destekle, kuvvetle, ilhamla inşallah geleceği inşa edeceğiz. Gerçekten çok güzel çok anlamlı çalışmalar ortaya konulmuş. Buralardan esinlenerek çok daha güzel günleri göreceğimizden bir kere daha haklı olduğumuzu görüyoruz. İnşallah bir şekilde bunları başaracağız.” dedi.

Emeği geçen başta tüm öğrenciler olmak üzere öğretmenleri ve Okul Müdürünü tebrik eden Özdoğan, 2 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek olan Bilim Fuarı'na tüm vatandaşları davet etti.