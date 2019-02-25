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Güreş Eğitim Merkezi Analig'de Yarı Finale Yükseldi

Sivas’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Greko-Romen ve Serbest Güreş İç Anadolu Grup Müsabakalarında Kayseri’yi temsil eden Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcular Yarı Finale yükseldi.

Sivas'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Greko-Romen ve Serbest Güreş İç Anadolu Grup Müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcular Yarı Finale yükseldi.


Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Greko-Romen ve Serbest Güreş İç Anadolu Grup Müsabakaları 23-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Sivas 4 Eylül spor salonunda yapıldı.


11 ilden 152 sporcu katılım sağladığı müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Greko-Romen stilde 186 puan ile grup 1.si, Serbest stilde ise grup 3.sü olarak Kayseri'yi yarı finalde temsil etme hakkı kazandı.


Sporcular müsabakalarda 3 Altın, 6 Gümüş ve 7 Bronz madalya kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Müsabakalardan derecelerle dönerek Kayseri'yi Yarı Finalde temsil etme hakkı kazanan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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