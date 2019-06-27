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Güreş Eğitim Merkezi Sporcusu Toygun Aktop Polonya'da mindere çıkacak

U15 Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya’nın Krakow kentinde 28-30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak.

U15 Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya'nın Krakow kentinde 28-30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak.


20 - 27 Haziran 2019 tarihleri arasında Sakarya Hendek'te hazırlıklarını tamamlayan Güreş Milli Takımı Şampiyonada 12 sporcu ile Türkiye'yi temsil edecek.


Milli Takım Kadrosunda yer alan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcularından Toygun Aktop 68 kg'da Mindere çıkarak Türkiye adına mücadele edecek.


Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Eskici; Güreş Mili Takım kadrosunda yer alarak Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcu Toygan Aktop ve Güreş Milli Takıma müsabakalarda başarılar diledi.

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