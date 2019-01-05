Güreş İl Birinciliği tamamlandı

03-04 Ocak 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan Gençler - B Güreş İl Birinciliği oldukça heyecanlı geçti.

Çekişmeli müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Grekoromen Stilde 14 sporcu, serbest stilde ise 20 sporcu 14-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Kırşehir'de gerçekleştirilecek olan Grup Müsabakalarında ilimizi temsil edecekler.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yaptığı açıklamada, “ Dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek katılacakları grup müsabakalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir” diye konuştu.