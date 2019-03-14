Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri Tamamlandı

Kayseri Şeker Spor, Denge Demir Karamancı Spor ,Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünden 27 sporcunun katıldığı müsabakalar oldukça çetin mücadelelere sahne oldu.

Sıkletlerinde ilk iki dereceyi alan sporcuların 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığı İl Seçmesi Müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle;

55 kg-Özkan Yağmur - Kayseri Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

60 kg-Furkan Koçak -Kayseri Şeker spor

63 kg- Emrah Sarıyar-Kayseri Şeker Spor

67 kg- Ekrem Sarıyar-Kayseri Şeker spor

72 kg-Kadir Altuntaş-Talas GHSE Kulübü

77 kg-Alican Pakır-Kayseri Merkez MTAL

82 kg-Mustafa Kılıç-Kayseri Merkez MTAL

97 kg-Hacı Mehmet Özgül-Kayseri Şeker Spor

130 kg-Resul Gürpınar-Kayseri GHSEK