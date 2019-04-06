Güreşçiler Türkiye Şampiyonası için mindere çıktı

171 sporcunun Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için mücadele ettiği müsabakalar çetin maçlara sahne oldu. Türkiye Şampiyonası tadında, seyir keyfi yüksek müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.