Güreşte Şampiyona Vizeleri Alındı

19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Aksaray'da yapılan 14-15 yaş Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Kayserili sporcular şov yaptı.

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında birbirinden zorlu rakipleriyle mücadele etti.

Kıyasıya mücadeleler sonunda sporculardan Semih Kelek 44 kg'da, Toygun Aktop 68 kg'da rakiplerine şans tanımayarak şampiyonluk madalyasını alırken, Kaan Taşçı 41 kg'da, Metin Kapkan 57 kg'da, Can Sefer 85 kg'da gümüş madalyanın sahibi oldu.

38 kg'da Ferhat Kocabaş, 41 kg'da Mustafa Kışlak, 44 kg'da Bahattin Tayfur, 52 kg'da Volkan Göncü grup müsabakalarını üçüncü olarak tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Sporcularımızdan, 9 madalya kazanan sporcular haricinde 11 Kayserili sporcu da Türkiye Şampiyonasına katılmak için vize aldı.

Kayserili 20 sporcu 03-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, güreşçileri ve antrenörleri tebrik ederek, katılacakları Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.