İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Güreşte Şampiyona Vizeleri Alındı

19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Aksaray’da yapılan 14-15 yaş Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Kayserili sporcular şov yaptı.

19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Aksaray'da yapılan 14-15 yaş Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Kayserili sporcular şov yaptı.


Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında birbirinden zorlu rakipleriyle mücadele etti.


Kıyasıya mücadeleler sonunda sporculardan Semih Kelek 44 kg'da, Toygun Aktop 68 kg'da rakiplerine şans tanımayarak şampiyonluk madalyasını alırken, Kaan Taşçı 41 kg'da, Metin Kapkan 57 kg'da, Can Sefer 85 kg'da gümüş madalyanın sahibi oldu.


38 kg'da Ferhat Kocabaş, 41 kg'da Mustafa Kışlak, 44 kg'da Bahattin Tayfur, 52 kg'da Volkan Göncü grup müsabakalarını üçüncü olarak tamamlayarak bronz madalya kazandı.


Sporcularımızdan, 9 madalya kazanan sporcular haricinde 11 Kayserili sporcu da Türkiye Şampiyonasına katılmak için vize aldı.


Kayserili 20 sporcu 03-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, güreşçileri ve antrenörleri tebrik ederek, katılacakları Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.