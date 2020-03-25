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Gustavo oğluyla idman yapıyor

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Gustavo Campanharo, evinde oğlu Augusto ile idman yapıyor.


Korona Virüsünden ötürü Süper Lig maçlarının tehir edilmesi ve futbolcuların evlerinden çıkmaması istenmesi üzerine idmanlarını evinde yapmaya çalışan Gustavo Campanharo, bunları da zaman zaman sosyal paylaşım sitesindeki hesabından takipçilerine duyuruyor.


Dün, "Evde Kal Türkiye" çağrısı yapan ve herkesin sağlığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Gustavo Campanharo, bugün de 5 yaşındaki oğlu Augusto Vober Campanharo ile gerçekleştirdiği antrenman videosu paylaştı.


Oğlu ile birlikte top çalışması yaptığı anları kayıt altına alan Gustavo Campanharo, hem eğleniyor hem oğluna futbolu öğretiyor.

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