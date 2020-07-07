İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gustavo'nun galibiyet sevinci

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı.


Hes Kablo Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, dün oynanan Beşiktaş maçında ortaya koyduğu başarılı performans ile galibiyette önemli rol oynadı. Orta sahanın çalışkan ismi Gustavo alınan 3-1'lık galibiyet sonrası gözyaşlarını tutamadı.


Brezilyalı futbolcu, maç sonrasında; "Tüm takımdan harika bir performans ve galibiyet. Sonuna kadar savaşacağız. Bu an için tanrıya şükrediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.