Güven timleri 1 haftada 2 bin 22 kişiyi sorguladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri'nce 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 22 kişi sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 22'si yaya devriye ve 3 motorize olmak üzere toplamda 92 personel ile kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 28 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 2 bin 22 kişi sorgulanırken, 7 aranan şahıs yakalandı. 5 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, 6 dilenci zabıta ekiplerine teslim edildi. 7 farklı olayda 9 şahsa ‘uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılırken, 1 şahsa ise ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Ekipleri ayrıca, hacizli yakalamalı bir aracı yakalarken, araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazdı.

Öte yandan ekipler, 436 aracın sorgusunu yaparken, 7 şahsa idari yaptırım cezası uyguladı.