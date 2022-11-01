Güven timleri ‘güven' veriyor

Kayseri'de Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından 24-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; bin 964 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği bünyesinde yer alan 22 yaya devriye, 3 motorize ekibi ve toplamda 95 personel ile kentte vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; bin 964 şahıs sorgulanırken, 1 aranan ve 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 8 şahsa idari yaptırım uygulanırken, 6 dilenci zabıta ekiplerine teslim edildi. 451 araç sorgulanırken, 4 şahsa da uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca ekiplerce yapılan çalışma; 3 farklı ‘kanuna muhalefet' olayından 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca ve 20 adet yivsiz av tüfeği fişeği ele geçirildi.