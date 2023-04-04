Güven Timleri Kayseri'de suça geçit vermiyor

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarla şehirde suça geçit verilmiyor.
Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarla şehirde suça geçit verilmiyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından 27 Mart - 3 Nisan arasında 22 yaya devriye ve 3 motorize ekibin, 75 personel ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda bin 480 şahsın GBT sorgusu yapılırken, aranan 1 şahıs yakalandı. 1 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken 7,21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler 2 şahsa da 2521 Sayılı Kanuna Muhalefetten (maksat dışı bıçak taşımak) idari yaptırım cezası uyguladı.
Ayrıca yapılan çalışmalarda dilencilik yapan 59 şahıs zabıta ekiplerine teslim edilirken, 303 aracın da sorgulaması yapıldı.