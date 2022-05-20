Güven timleri kuş uçurtmuyor

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timlerinince Mayıs ayı içerisinde halkın yoğun olarak bulunduğu, Cumhuriyet Meydanı, Bankalar Caddesi, Kazancılar Çarşısı, Yeraltı Çarşısı, Kapalıçarşı ile Kurşunlu ve Mimarsinan Parklarında uygulama yapıldı. Bugün yapılan uygulamalarda aranan 2 kişi ekiplerce yakalandı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda toplamda 4 bin 460 şahsın GBT sorguları yapıldı, muhtelif suçlardan aranması olan 27 şahıs yakalandı. Ayrıca, 3 ayrı şahıs üzerinden 9,83 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, ruhsatsız 2 silah ile bu silahlara ait 16 adet fişek elde edildi, 3 şahıs üzerinden toplamda 231 parça tarihi eser yakalandı.

Yakalanan şahıslarla ilgili adli ve idari işlemlerin yapıldığı bildirildi.