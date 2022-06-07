Güven Timleri kuş uçurtmuyor

Kayseri'de suç engellemeye yönelik çalışmalar yapan Güven Timleri, şehirde kuş uçurtmuyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Güven Timleri Yunus Polisleri şehrin yoğun bölgeleri olan Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar Çarşısı, Kapalıçarşı, Bankalar Caddesi, Yeraltı Çarşısı, Meydan Otobüs-Tramvay durakları ile Talas Osmanlı Sokağında suç ve suçlularla mücadeleye yönelik şok uygulaması yaptı.

Ayrıca ekipler tarafından yapılan uygulamalarda 320 kişinin GBT kontrolü yapılarak aranması olan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca bir vatandaşın kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan ve yaklaşık 200 bin TL talep eden dolandırıcılara para göndermesi engellendi.