Güven timlerinden suça geçit yok

Edinilen bilgiye göre Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timi ekipleri; Hunat mahallesi, Cumhuriyet meydanı, Kazancılar ve Millet caddelerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca bir şahıstan da 1 adet tabanca, 8 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.