Güven Timlerinden Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; Talas İlçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Hüner Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak kontrol etti. Aracın sürücüsü Ş.K.'nin üzerinde yapılan aramalarda sigara paketi içerisinde 2,94 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan A.E.'nin üzerinde yapılan aramalarda ise 5 parça halinde 24,94 gram çeşitli uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen toplam 27,88 gram uyuşturucu maddeye el konulurken Ş.K. ile A.E. gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.