Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir şahıstan 2 parça halinde toplamda 9.90 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde; durumundan şüphelenilen Ş.E.'nin üzerinden 2 parça halinde kağıda sarılı vaziyette 7.95 gram uyuşturucu madde ile 1 parça halinde alüminyum folyoya sarılı 1.95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ş.E. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.