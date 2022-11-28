Güven Timlerinin Şüphelendiği Şahıslardan Uyuşturucu Çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Caddesi üzerinde ekipler, durumundan şüphelendikleri K.F. ile B.C.'nin üzerinde arama yaptı. Ekiplerce yapılan aramalarda toplamda üç parça halinde 4,89 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.