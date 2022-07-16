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Güven timlerinin şüphelendiği şahıstan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Talas İlçesi'ne bağlı Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi üzerinde 2 kişinin durumundan şüphelenen güven timleri ekipleri şahısları kontrol etti. Yapılan kontrollerde şahısların 'Mala Zarar Verme' suçlarından arandığı tespit edilirken motosikletlerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüphelileri ise gözaltına alındı.

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