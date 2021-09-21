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'Güvercin' kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde güvercin yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada pompalı tüfek ile vurulan 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde güvercin yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada pompalı tüfek ile vurulan 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi Feraset Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, M.K. ile R.K. iddiaya göre güvercin yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., yanında bulunan pompalı tüfek ile R.K.'ye ateş açtı. Koluna saçma isabet etmesi sonucu yaralanan R.K., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de, olay yerinde yaptıkları çalışmada şüpheli M.K.'yi yakaladı. Olay yeri inceleme ekipleri de, evde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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