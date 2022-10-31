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Haber alınamayan avcının cansız bedeni bulundu

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde kendisinden haber alınamayan avcının cansız bedeni bulundu.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kendisinden haber alınamayan avcının cansız bedeni bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi'nde bir araziye av için giden F.D.'den (45) yakınları bir süre sonra haber alamadı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD ve JAK ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde F.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından F.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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