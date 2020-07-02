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Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kendisinden haber alınamayan erkek şahıs, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisinden haber alınamayan erkek şahıs, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Kök Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir süredir kendisinden haber alınamayan K.V.'nin evine giren ekipler, şahsı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede K.V.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, K.V.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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