İhlas Haber Ajansı

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Haber Alınamayan Şahıs İhbarı ekipleri alarma Geçirdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ikametinde bir kişiden haber alınamadığı ihbarını değerlendiren ekipler, şahsın evde olmadığını tespit etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikametinde bir kişiden haber alınamadığı ihbarını değerlendiren ekipler, şahsın evde olmadığını tespit etti.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde bulunan ikamette yaşayan V.B.'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde şahsın evde olmadığı tespit edildi.


Şahısla iletişime geçen ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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