Haber şampiyonu ilçe; Talas

2022 yılı içerisinde Kayseri merkez ilçeleri arasında 9 bin 577 haber kaynağı ile Talas Belediyesi ve Başkan Mustafa Yalçın isminden söz edilirken, ikinci sırayı 9 bin 475 haber sayısı ile Melikgazi Belediyesi izledi. Merkez ilçe belediyeleri arasında Kocasinan Belediyesi ise 9 bin 251 adet haber sayısı ise üçüncü sırada yer aldı. Habermetre tarafından yapılan raporlamaya göre Talas Belediyesi ve Mustafa Yalçın isimleri 9 bin 577 habere konu olurken yaklaşık 4 milyon 121 bin okunma sayısı ile liste başında yer alırken, Melikgazi Belediyesi ve Başkan Mustafa Palancıoğlu 9 bin 475 haber kaynağı ile yaklaşık 3 milyon 799 bin okunma sayısı ile ikinci sırada Kocasinan Belediyesi ve Başkan Ahmet Çolakbayrakdar 9 bin 251 haber kaynağı ile yaklaşık 3 milyon 391 bin okunma sayısı ile üçüncü sırada yer alan isim oldu.