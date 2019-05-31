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Haberleşme kablolarını kesen 3 kişi yakalandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde haberleşme nakil kablolarını kesen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde haberleşme nakil kablolarını kesen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Çadır Yeri Mahallesi'nde haberleşme nakil kablolarının kesilmesi sonrasında jandarma ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda S.Ü. isimli şahsın aracında 420 metre kablo ele geçirilirken, genişletilen çalışmada Ö.I. ve O.B. isimli şahıslar da yakalandı.


Soruşturma çerçevesinde S.Ü. ve O.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ö.İ. tutuklandı.

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