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Habibe Ergül: "Öğretmenlerimizin geleceğimizi yönetecek iyi çocuklar yetiştirmelerini temenni ediyorum"

Umut Çınarı Derneği Başkanı Başkanı Habibe Ergül, "Öğretmenlerimizin geleceğimizi yönetecek iyi çocuklar yetiştirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Umut Çınarı Derneği Başkanı Başkanı Habibe Ergül, "Öğretmenlerimizin geleceğimizi yönetecek iyi çocuklar yetiştirmelerini temenni ediyorum" dedi.


Umut Çınarı Derneği tarafından Öğretmenler Günü ve Kadınlar Günü dolayısıyla kahvaltı verildi. Bir kafede verilen kahvaltı da konuşan Umut Çınarı Derneği Başkanı Başkanı Habibe Ergül, yarın düzenleyecekleri yürüşe kadınları davet ederek, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin günün kutluyorum. Geleceğimizi yönetecek iyi çocuklar yetiştirmeleri temennimizdir. Hem kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Yarın da Kadınlar Günü olduğu için bugün kahvaltıda buluştuk" dedi.


Kahvaltıda ayrıca, Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik katılanlara kanser tedavisi hakkında bilgiler verdi.

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