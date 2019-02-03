Hacı Hasan Efendi Vefatının 32. yılında anıldı

S vefatının 32. yılında Develi Genç Ortam Derneğinin düzenlediği programla anıldı.

Programa Hacı Hasan Efendi'nin oğlu Ramazan Efendi, Cumhur İttifakı Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, İlçe Başkanı Osman Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhur İttifakı Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar; "Kendi zamanın büyük velilerinden gönül adamı Hacı Hasan Efendi'nin vefatının 32. yılı münasebetiyle düzenlenen programa katıldık, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.