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Hacı İbrahim Yıldız Hoca son yolculuğuna uğurlandı

Develi’nin sevilen simalarından, emekli din görevlisi Hacı İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.

Develi'nin sevilen simalarından, emekli din görevlisi Hacı İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.


Develi'nin sevilen simalarından Kuddusi Vakfı Başkanı Aynî ve Kadiri Tarikatının önde gelen isimlerinden, Hacı İbrahim Yıldız Hoca dün saat 14.30 civarında tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşamını yitirdi.


İbrahim Yıldız Hoca'nın cenazesi bu gün Develi Çarşı Camiinde kılındı. Namazın kılınmasının ardından Hacı İbrahim Yıldız Hoca'nın cenazesi Develi halkının omuzlarında Trem Mezarlığına götürülerek göz yaşlarıyla defnedildi.

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