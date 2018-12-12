Hacılar 1. Masa Tenisi Turnuvası Başladı

Hacılar'da 1. Masa tenisi turnuvası düzenlendi. Hacılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan ve oldukça çekişmeli maçlara sahne olan turnuvaya, değişik yaş gruplarından 32 sporcu katıldı. Müsabakaların eşleşme kurasını çeken Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan turnuvaya katılan tüm sporseverlere başarılar diledi.

3 gün sürecek olan turnuva sonunda dereceye giren sporseverler çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek.