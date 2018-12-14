Hacılar 1. Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Hacılar'da bu yıl birincisi düzenlenen “Masa Tenisi Turnuvası” sona erdi.

Hacılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 1. Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Kültür Merkezi Salonunda 11-13 Aralık tarihlerinde yapılan ve oldukça çekişmeli maçlara sahne olan turnuvaya, iki kategoride değişik yaş gruplarından 32 sporcu katıldı.

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva sonunda 13-16 yaş kategorisinde birinciliği, Fatih Alparslan, ikinciliği Alihan Basma alırken Enes Can Aydın ise üçüncülüğü elde etti.

Turnuvanın 16 yaş üzeri kategorisinde ise birinci Mustafa Başoğlu, ikinci Mehmet Peker üçüncü ise Hamdi Cura oldu.

Kıran kırana geçen turnuva sonunda dereceye giren sporcular, ödüllerini Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan'dan aldı.