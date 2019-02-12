Hacılar Belediye çalışanlarının sözleşme sevinci

Hacılar Belediyesi'nde düzenlenen törene Hacılar Belediye Başkanı Vekili Bilal Özdoğan, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Sendika yetkilileri, Daire Müdürleri, işçi temsilcisi Fevzi Turhal ve işçiler katıldı.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, Hacılar Belediyesi ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını söyledi. Başkan Çelik, "Hizmet iş sendikası Kayseri Şubesi Başkanlığımızca, Hacılar Belediyemiz ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerimiz bugün akit altına alınarak imzalayacağız inşallah. Toplu iş sözleşmemiz bir yıl olarak imza altına alınacak. Üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına ortalama yüzde 21 oranında bir zam gelecek. Tabi bu süreçte Başkanımıza, Müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten Hacılar Belediyesi, Başkanımız sohbet esnasında da söyledi büyük bir aile olarak hareket ediyor. Herkes Hacılar için koşturuyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Tabi burada da liderliğin önemi var. Başkanımızın arkasında arkadaşlarımız gecelerini gündüzlerine katıyorlar. O yüzden inşallah 31 Mart'ta Başkanımız aday ben şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah Hacılarımız için şehrimiz için hayırlı bir netice olur. Yaklaşık 4 yıldır da beraber çalıştığımız Doğan Ekici başkanımıza cenabı Allah şifa verir inşallah. Biz bu şehrin çalışanları emekçileri olarak Sayın Başkanımıza dua ediyoruz. İnşallah tekrar sağlığıyla, sıhhatiyle, güler yüzüyle aramızda olur. Ben toplu iş sözleşme sürecinde katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı hem üyelerimiz adına hem sendikamız adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra konuşan Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan ise yapılan sözleşme görüşmelerinin kısa zamanda anlaşma ile sonuçlandığından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başkan Vekili Özdoğan sözlerine şöyle devam etti.

“Biz çalışanın ilçemize değer katan tüm arkadaşlarımızın hak ettiği her şeyi, layıkıyla yerine getiren arkadaşlarımızın hak ettiği her ücreti de alnının teri kurumadan vermeye de hazır bir idare olduğumuz için bizim görüşmelerimiz öyle günlerce haftalarca sürmedi. Çok kısa sürede bunu tamamladık. Memur, işçi taşeron ayrımı gözetmeksizin büyük bir aile olarak bu güzel ilçeye güzel işler yapmak adına dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarında yapmak adına bu yolda olduğumuzu ayrıca belirtiyorum. İnşallah kazasız belasız güzel işleri yüne bu ekibimizle yapacağız Allah'ın izniyle. 31 Martta da Başkanımın dediği gibi inşallah Allah nasip eder, edecekte inşallah zaferi göreceğiz. Devam eden süreçte de bu güzellikleri bu ilçemize tüm detaylarıyla ileteceğiz. Değerli katkılarından dolayı özellikle ben çalışan arkadaşlarıma hizmet iş sendikamıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Aldıkları zamlarda helali hoş olsun. Yavrularıyla, aileleriyle inşallah iyi günlerde kullansınlar. Rabbim tadını aldırsın, birlik beraberliğimiz daim olsun, hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

Karşılıklı olarak sözleşme imzalanmasının ardından, Başkan Vekili Özdoğan'a çiçek takdim eden İşçi temsilcisi Fevzi Turhal da “Hacılar Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünde çalışan personel ve şahsım adına vermiş olduğunuz bu güzel zamdan dolayı size teşekkür ediyorum Başkanım. Rabbim tamamına erdirsin inşallah.” şeklinde duygularını ifade etti.

İmza töreninin sonunda Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Başkan Vekili Özdoğan'a Türk Bayrağı hediye etti.