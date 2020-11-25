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Hacılar Belediye Meclis Üyesi Ömer Pınar'ın acı günü

Hacılar Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Pınar’ın annesi Fatma Pınar hayatını kaybetti.

Hacılar Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Pınar'ın annesi Fatma Pınar hayatını kaybetti.


78 yaşında hayata veda eden Fatma Pınar'ın cenazesi kılınan namazın ardından Hacılar Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fatma Pınar'ın ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Belediye Meclis Üyeleri ve Pınar ailesinin yakınları katıldı. 78 yaşında hayata veda eden Fatma Pınar'ın yakınları cenaze namazının ardından taziyeleri kabul etti.

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